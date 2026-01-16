Nuovo anno nuovi collezionisti | come entrare nel mondo degli orologi di lusso senza errori con i consigli di Paolo Cattin

Con l'inizio di un nuovo anno, cresce l'interesse verso il mondo degli orologi di lusso, attirando sempre più appassionati e collezionisti alle prime armi. Per affrontare questa realtà con consapevolezza e sicurezza, è utile conoscere alcuni consigli pratici e fondamentali. In questo articolo, Paolo Cattin condivide suggerimenti utili per entrare nel settore dell’orologeria di alta gamma senza commettere errori.

Con l'arrivo di un nuovo anno aumenta, in modo costante e trasversale, il numero di persone che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'orologeria di alta gamma. Professionisti che raggiungono un traguardo personale, imprenditori che celebrano un passaggio di carriera, appassionati che decidono di compiere un salto di qualità rispetto al consumo occasionale. Il "primo orologio importante" non è più soltanto un acquisto emotivo o un simbolo di status, ma sempre più spesso rappresenta una scelta ragionata, che implica informazione, consapevolezza e visione nel tempo. È proprio su questo punto che interviene Paolo Cattin, osservatore da anni delle dinamiche del collezionismo e del mercato secondario, offrendo una chiave di lettura che va oltre il semplice elenco di modelli desiderabili.

