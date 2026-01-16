Nuovi orari di visita a Riabilitazione cardiologica a Castello

Sono stati aggiornati gli orari di visita presso il reparto di Riabilitazione cardiologica a Castello. Questa modifica mira a offrire ai pazienti e alle loro famiglie un’esperienza più serena, consentendo tempi di visita più flessibili e una migliore qualità della degenza. È possibile consultare le nuove fasce orarie presso la struttura o sul sito ufficiale, per pianificare al meglio i momenti di incontro con i propri cari.

Più tempo da trascorrere con i propri cari, una migliore qualità della degenza e maggiore flessibilità per conciliare visite e impegni lavorativi. Sono questi i principali benefici dell'ampliamento dell'orario di visita a Riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Castelsangiovanni, diretta da.

