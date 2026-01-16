Nuovi hub commerciali sondaggio in rete

L’amministrazione comunale ha avviato un progetto per la realizzazione di tre nuovi hub commerciali. Per raccogliere opinioni e suggerimenti della comunità, è stato predisposto un breve questionario online. La partecipazione è gratuita e permette ai cittadini di contribuire alla definizione di un volto più consapevole e condiviso per queste nuove strutture. La tua opinione è importante: compila il sondaggio e fai sentire la tua voce.

"Commercio: fai sentire la tua voce compilando un breve questionario on line": è lo slogan dell'amministrazione comunale che sta portando avanti il progetto di tre hub commerciali. Durante l'incontro di lunedì scorso, che si è tenuto in municipio, è stato illustrato nel dettaglio il percorso intrapreso per la costituzione e il riconoscimento degli hub. Nell'ambito di questo progetto sono stati ideati due brevi questionari online, uno rivolto agli operatori economici e uno ai residenti e lavoratori che frequentano gli esercizi commerciali di Persiceto, da oggi entrambi disponibili sul sito web del Comune.

