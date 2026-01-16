Nuovi attriti in commissione | l' opposizione boicotta la discussione del Pug | Ci sono numerose violazioni

Durante la riunione in commissione, l'opposizione di Ravenna ha deciso di interrompere la discussione sulle osservazioni al Piano Urbanistico Generale, sostenendo che sono presenti numerose violazioni. La posizione degli esponenti dell'opposizione mira a evidenziare potenziali criticità nel processo di revisione del Pug, mantenendo alta l’attenzione su eventuali irregolarità e richieste di approfondimenti prima di procedere con le decisioni definitive.

L'opposizione in Consiglio comunale a Ravenna "boicotta" la discussione in corso in commissione sulle osservazioni al Pug. Ma senza disertare le sedute: sarà presente, parlerà, però non voterà. Lo scontro con l'amministrazione si rinnova oggi, dopo il primo attacco dello scorso 8 gennaio con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

