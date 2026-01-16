Nuovi agenti di polizia a Catania a marzo previsto un incremento del personale

A Catania, a partire da marzo, saranno assegnati 73 nuovi agenti di polizia nell'ambito del piano di potenziamento del Viminale. Tuttavia, il Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) considera questa cifra insufficiente per coprire le attuali carenze di personale nella città e in Sicilia, evidenziando la necessità di interventi più sostanziali.

PUGLIA POLIZIA Puglia, 170 nuovi agenti di Polizia nel 2026: polemiche per la distribuzione disomogenea - La distribuzione è così ripartita: Bari riceverà 61 agenti, la BAT 51, Foggia 32, mentre Lecce e Taranto 9 ciascuna e Brindisi appena 8 ... statoquotidiano.it