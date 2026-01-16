Nuove modalità di parcheggio al GrandApulia | a pagamento per chi sceglie l' area chiusa e videosorvegliata

A partire da lunedì 19 gennaio, al GrandApulia di Foggia saranno introdotte nuove modalità di parcheggio per i clienti. L’area chiusa e videosorvegliata sarà disponibile a pagamento, mentre l’area libera continuerà a offrire parcheggio gratuito. Queste modifiche mirano a migliorare la sicurezza e la gestione degli spazi, mantenendo comunque un’opzione gratuita per chi preferisce la sosta senza costi aggiuntivi.

Da lunedì 19 gennaio al GrandApulia di Foggia cambiano le modalità della sosta per i clienti del centro commerciale, ma non la possibilità di poter parcheggiare gratuitamente nell’area libera. In alternativa però, si potrà scegliere il parcheggio interno alle sbarre - “chiuso e videosorvegliato”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

SICUREZZA Foggia, al GrandApulia nuove opzioni di parcheggio dal 19 gennaio - L’iniziativa consente agli utenti di parcheggiare secondo le proprie esigenze, scegliendo tra gratuità e maggiore sicurezza. statoquotidiano.it

