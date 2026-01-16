nuova casa per le adozioni i gatti degli amici di fiore cercano un altro rifugio

Gli Amici di Fiore annunciano la ricerca di una nuova sede per le adozioni dei loro gatti. La perdita della precedente struttura mette a rischio il benessere di numerosi felini, che potrebbero tornare in strada senza un rifugio adeguato. Siamo alla ricerca di un nuovo spazio che possa ospitare e prendersi cura di questi animali, garantendo loro un ambiente sicuro e accogliente in attesa di trovare una famiglia.

"Abbiamo perso lo spazio che fino a oggi ha reso possibile la nostra attività e senza il quale decine di gatti torneranno in strada. Pisani, aiutateci!". È un appello che viene dal cuore quello di Alessia Degli Albizzi, Susanna Giovannini e Valeria Neri, tre ragazze che due anni fa hanno deciso di trasformare una convinzione personale in qualcosa di concreto, fondando il gruppo di volontariato "Gli amici di Fiore". La loro missione è semplice: curare i gatti randagi del territorio, toglierli dalla strada, dalla fame e dalle malattie, e provare a dare loro una vita diversa fatta di casa, famiglia e affetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

