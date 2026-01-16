Nuno Tavares saluta la Lazio si siamo | i dettagli | CM

Nuno Tavares si appresta a lasciare la Lazio per trasferirsi al Besiktas. Il calciatore portoghese, attualmente in fase di definizione, si prepara a concludere il suo periodo in Italia e ad intraprendere una nuova avventura in Turchia. La trattativa si avvia alla conclusione e i dettagli finali sono in fase di sistemazione.

Nuno Tavares è pronto a salutare la Lazio con il terzino portoghese che passerà al Besiktas nelle prossime ore. Il terzino sinistro, dopo un’ottima stagione con la maglia biancoceleste durante la scorsa annata, non è riuscito a ripetersi agli ordini di Maurizio Sarri ed è pronto a salutare la capitale. Lazio, Nuno Tavares pronto a dire addio (Ansa Foto) – calciomercato.it L’affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore con il calciatore che si è convinto ed è pronto ad accettare la proposta della società turca. Per Nuno Tavares, prossimo dal compiere 26 anni, l’addio alla società capitolina arriva dopo un anno e mezzo passato con la maglia biancoceleste ricco di alti e bassi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

