L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore annuncia la conferenza stampa di presentazione della Nuceria Paganorum Half Marathon 2026, giunta alla sua 25ª edizione e dedicata al Memorial Franco De Maio. L’evento si terrà il 20 gennaio 2026 e rappresenta un momento importante per la promozione della corsa e del territorio. La conferenza fornirà dettagli sul percorso, le modalità di partecipazione e le iniziative correlate.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della ‘Nuceria Paganorum Half Marathon 2026 – 25º Memorial Franco De Maio’, in programma il 25 gennaio 2026. La conferenza stampa si terrà il giorno martedì 20 gennaio ore 11:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il percorso di gara, le novità organizzative dell’edizione 2026 e le finalità sociali e solidali dell’evento. La ‘Nuceria Paganorum Half Marathon 25º Memorial Franco De Maio’ quest’anno potrà contare sulla presenza di un ospite d’eccezione, Gianni Sasso, atleta paralimpico, maratoneta e triatleta, detentore del record mondiale sui 10 km con le stampelle: una figura simbolo di forza, resilienza e determinazione, che con la sua storia personale rappresenta un esempio straordinario di coraggio e amore per lo sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuceria Paganorum Half Marathon 2026: il 20 la conferenza di presentazione

Leggi anche: Nuceria Paganorum Half Marathon, svelata la medaglia dei finisher: un simbolo di storia e identità

Leggi anche: Rinviata per il maltempo la "Messina Half Marathon 2026"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuceria Paganorum Half Marathon – XXV Memorial Franco De Maio; Nuceria Paganorum Half Marathon – XXV Memorial Franco De Maio: si corre il 25 gennaio; Sasso alla Nuceria Paganorum Half Marathon 2026 tra sport, emozione e solidarietà; Nuceria Paganorum H.M. - 250126.

Nuceria Paganorum Half Marathon, svelata la medaglia dei finisher: un simbolo di storia e identità - È stata ufficialmente presentata la medaglia che verrà consegnata a tutti i finisher della Nuceria Paganorum Half Marathon e della Memorial Franco De Maio – 9. teleclubitalia.it

Nuceria Paganorum H.M. - 250126 - della Manifestazione Nazionale "NUCERIA PAGANORUM HALF MARATHON" organizzata dall'ASD Nocera Runners Folgore - fidal.it