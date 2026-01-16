Nuceria Paganorum Half Marathon 2026 | il 20 la conferenza di presentazione
L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore annuncia la conferenza stampa di presentazione della Nuceria Paganorum Half Marathon 2026, giunta alla sua 25ª edizione e dedicata al Memorial Franco De Maio. L’evento si terrà il 20 gennaio 2026 e rappresenta un momento importante per la promozione della corsa e del territorio. La conferenza fornirà dettagli sul percorso, le modalità di partecipazione e le iniziative correlate.
L' Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della 'Nuceria Paganorum Half Marathon 2026 – 25º Memorial Franco De Maio', in programma il 25 gennaio 2026. La conferenza stampa si terrà il giorno martedì 20 gennaio ore 11:00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore. Nel corso dell'incontro saranno illustrati il percorso di gara, le novità organizzative dell'edizione 2026 e le finalità sociali e solidali dell'evento. La 'Nuceria Paganorum Half Marathon 25º Memorial Franco De Maio' quest'anno potrà contare sulla presenza di un ospite d'eccezione, Gianni Sasso, atleta paralimpico, maratoneta e triatleta, detentore del record mondiale sui 10 km con le stampelle: una figura simbolo di forza, resilienza e determinazione, che con la sua storia personale rappresenta un esempio straordinario di coraggio e amore per lo sport.
