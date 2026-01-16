Novoli | sarà la notte della Fòcara Sant' Antonio abate

A Novoli, si avvicina la tradizionale notte della Fòcara in onore di Sant'Antonio Abate. Un appuntamento che unisce cultura, fede e tradizione, richiamando numerosi visitatori e partecipanti. L’evento, caratterizzato dalla preparazione e accensione della grande catasta di legna, rappresenta un momento importante per la comunità locale. Di seguito, analizziamo gli aspetti principali di questa tradizione che si ripete ogni anno, mantenendo vivo il patrimonio culturale di Novoli.

L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Novoli: sarà la notte della Fòcara Sant'Antonio abate Leggi anche: Mercatino della Festa di Sant'Antonio Abate Leggi anche: Novoli: oggi “A Mimmo” Verso la fòcara Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il 16 gennaio a Novoli, vivi la magia della Fòcara di Sant’Antonio Abate! Un falò imponente di 25 metri d’altezza, realizzato con migliaia di fascine di vite, illuminerà la notte in un rito che incanta grandi e piccini. Raggiungi Novoli in modo comodo e sostenibile facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.