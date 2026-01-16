Novoli | sarà la notte della Fòcara Sant' Antonio abate

Da noinotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novoli, si avvicina la tradizionale notte della Fòcara in onore di Sant'Antonio Abate. Un appuntamento che unisce cultura, fede e tradizione, richiamando numerosi visitatori e partecipanti. L’evento, caratterizzato dalla preparazione e accensione della grande catasta di legna, rappresenta un momento importante per la comunità locale. Di seguito, analizziamo gli aspetti principali di questa tradizione che si ripete ogni anno, mantenendo vivo il patrimonio culturale di Novoli.

