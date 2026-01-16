Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia terzo giorno

Il terzo giorno della Novena ai Santi Sposi è dedicato a chiedere la loro protezione e benedizione sulla famiglia. In questa fase, si invoca la loro intercessione affinché rafforzino i legami affettivi, tutelino il matrimonio e proteggano i figli. Questa preghiera rappresenta un momento di riflessione e fiducia nella cura dei Santi Sposi per la serenità e la pace in famiglia.

Nel terzo giorno della Novena, chiediamo ai Santi Sposi la grazia di una fiducia incrollabile. Impariamo da loro a guardare le prove della vita con uno sguardo di fede, certi che Dio non abbandona mai chi si affida a Lui. O santi sposi Maria e Giuseppe, venite in nostro aiuto in tutte le nostre necessità spirituali, corporali e temporali; allontanate da noi i pericoli che ci minacciano, soccorreteci con amore nelle difficoltà che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Prendete sotto la vostra materna e paterna protezione la nostra vita e quelle delle nostre famiglie. Mostrate la vostra bontà verso coloro che pieni di speranza vi invocano e vogliono restar sempre vostri figli devoti.

Da oggi fino al 22 gennaio si può pregare la Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe. Essa ci permette di riflettere sul significato vocazionale del matrimonio. È importante che gli sposi acquistino un chiaro senso della dignità della loro vocazione; che sappian - facebook.com facebook

