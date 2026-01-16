Nove appartamenti e cinque garage di proprietà comunale all' asta

Sul sito www.comune.piacenza.it è disponibile l’avviso di asta pubblica per la vendita di nove appartamenti e cinque garage di proprietà comunale. Gli immobili sono destinati all’edilizia residenziale pubblica e si trovano in complessi misti, con una presenza di alloggi Erp inferiore al 50%. La procedura è rivolta a soggetti interessati ad acquisire questi immobili in ambito di edilizia sociale.

È online, sul sito www.comune.piacenza.it, l'avviso riguardante la messa all'asta per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'ente, destinati all'edilizia residenziale pubblica ma collocati in complessi "misti", nei quali la componente di alloggi Erp è inferiore al 50% o corrispondente.

