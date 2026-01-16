Nottingham Forest-Arsenal sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Un’altra vittoria per i Gunners

Analisi e approfondimenti su Nottingham Forest-Arsenal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici di una sfida importante tra le due squadre, con l’Arsenal in vetta sia in Premier League che in Champions League. L’incontro si svolge al City Ground, a pochi giorni dalla trasferta a San Siro contro l’Inter di Chivu, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di calcio.

L'Arsenal, primo tanto nella classifica di Premier League quanto in quella di Champions League, affronta il Nottingham Forest al City Ground pochi giorni prima di partire verso San Siro per sfidare l'attuale capolista del campionato italiano, ovvero l'Inter di Christian Chivu. I Tricky Trees sono usciti di scena in FA Cup per mano dei gallesi.

Premier League 2025-2026: Nottingham-Arsenal, le probabili formazioni - 1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Domínguez; Hutchinson, Gibbs- sportal.it

Pronostico Nottingham Forest vs Arsenal – 17 Gennaio 2026 - Arsenal apre la giornata di Premier League del 17 Gennaio 2026 con fischio d’inizio alle 18:30 al City Ground. news-sports.it

La #Fiorentina chiude per #Harrison. #Frattesi in orbita Nottingham Forest, Joao Pedro resta in Messico #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le novità - facebook.com facebook

Proseguono i contatti tra Nottingham Forest e #Frattesi: il club inglese resta al momento il più interessato al centrocampista, nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi con l'entourage del giocatore Sky x.com

