Nonna Rosaria compie 106 anni | alla sua festa anche i vertici del sindacato a cui è tesserata

Nonna Rosaria ha festeggiato 106 anni a Melpignano, ricevendo gli auguri di familiari, cittadini e rappresentanti del sindacato di cui è tesserata. La cerimonia si è svolta il 15 gennaio, coinvolgendo l’intera comunità locale in un momento di convivialità e riconoscimento per la sua lunga vita e il ruolo nel tessuto sociale.

Salento, nonna Rosaria compie 105 anni: il lavoro al bar di famiglia, la passione per il cucito e i cinque figli - Rosaria Solombrino, ieri 15 gennaio, ha spento ben 106 candeline ed è la più longeva cittadina di Melpignano. msn.com

