Nonna Rosaria compie 106 anni | alla sua festa anche i vertici del sindacato a cui è tesserata
Nonna Rosaria ha festeggiato 106 anni a Melpignano, ricevendo gli auguri di familiari, cittadini e rappresentanti del sindacato di cui è tesserata. La cerimonia si è svolta il 15 gennaio, coinvolgendo l’intera comunità locale in un momento di convivialità e riconoscimento per la sua lunga vita e il ruolo nel tessuto sociale.
MELPIGNANO – Un compleanno speciale, a Melpignano, dove nonna Rosaria ha compiuto ben 106 anni. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, è stata festeggiata da tutta la sua famiglia, dai concittadini e dagli amministratori comunali. Per l’occasione, inoltre, è stata omaggiata con una targa celebrativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
