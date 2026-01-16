Non solo Magherini c’è un altro caso italiano su cui si attende una sentenza della Cedu

Oltre al caso di Riccardo Magherini, c’è un altro procedimento pendente presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) relativo a un episodio italiano. La sentenza attesa riguarda le modalità di intervento delle forze dell’ordine e il rispetto dei diritti fondamentali. L’esito di questa pronuncia potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema di tutela dei cittadini e sulla responsabilità delle autorità.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini, che nel 2014 morì dopo essere stato immobilizzato da alcuni carabinieri. Ma il. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

