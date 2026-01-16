Non solo concerti A ChorusLife Arena di Bergamo due grandi musical

Alla ChorusLife Arena di Bergamo, il 2026 si apre con due grandi musical, offrendo un’esperienza di intrattenimento diversa dai tradizionali concerti. La venue si conferma come spazio poliedrico, capace di ospitare produzioni di alto livello che arricchiscono il panorama culturale locale. Un’occasione per apprezzare lo spettacolo dal vivo sotto una prospettiva diversa, in un ambiente dedicato alla qualità e alla passione per l’arte performativa.

Non solo concerti: alla ChorusLife Arena di Bergamo vanno in scena anche i grandi musical, con due produzioni che aprono il 2026 all'insegna dello spettacolo dal vivo. Da oggi a domenica torna 'Aggiungi un posto a tavola' (nella foto), a cinquant'anni dal debutto della celebre commedia musicale firmata da Garinei e Giovannini. La storica regia, ripresa da Marco Simeoli, riporta sul palco una storia senza tempo, capace di unire ironia ed emozione tra messaggi universali e un 'diluvio' che è ormai entrato nell'immaginario collettivo. Special guest delle tre serate sarà Lorella Cuccarini, protagonista di un allestimento che celebra uno dei titoli più amati del teatro musicale italiano.

