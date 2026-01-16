Non c' è altro modo che il sorteggio del Csm Ma ora Travaglio smentisce se stesso

In passato, Marco Travaglio sosteneva che il sorteggio del Csm fosse la soluzione per contrastare il correntismo. Oggi, però, si presenta come un'opinione diversa, smentendo se stesso. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nel panorama politico e giudiziario, evidenziando come le posizioni possano evolversi nel tempo. Un’analisi che invita a riflettere sulla complessità delle scelte e delle narrazioni legate alla giustizia in Italia.

C'era una stagione, neppure troppo lontana, in cui Marco Travaglio – oggi implacabile critico del governo – vedeva nel sorteggio dei membri del Csm la chiave di volta per smantellare il correntismo. Una convinzione così netta da spingerlo a definirla l'unica soluzione possibile. Proprio così: uno dei più convinti sostenitori di uno dei punti centrali della riforma della giustizia che sarà sottoposta al giudizio degli elettori nel prossimo referendum. È il 7 giugno 2021. Ospite di Lilli Gruber su La7, il direttore del Fatto Quotidiano espone senza esitazioni la sua ricetta: "Se vuoi sbaragliare le correnti è inutile mettersi a fare tic tic toc toc.

