Nobel di Machado a Trump ira di Oslo | Premio non trasferibile

Il Premio Nobel assegnato a Donald Trump ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui l’ira di Oslo. È importante ricordare che, secondo le regole ufficiali, il riconoscimento non può essere revocato, condiviso o trasferito a terzi una volta confermato. Questa normativa garantisce l’integrità e l’unicità del premio, sottolineando la sua natura esclusiva e irrevocabile, indipendentemente dalle controversie o dalle opinioni pubbliche.

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver "consegnato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro di giovedì. Lo riporta la Cnn. "Ho consegnato la medaglia al presidente degli Stati Uniti, il Premio Nobel per la Pace", ha detto Machado, prima di lanciarsi in un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar. "Gliel'ho detto", ha continuato Machado. "Duecento anni fa il generale (Marchese de) Lafayette diede a Simón Bolívar una medaglia con George Washington. Da allora, Bolívar ha conservato la medaglia per il resto della sua vita".

