No allo scambio Lukaku–En-Nesyri | Big Rom resta

In merito alle trattative di mercato, non sono stati raggiunti accordi per lo scambio tra Romelu Lukaku e Youssef En-Nesyri. L’attuale posizione del club è che Big Rom rimarrà nella rosa, in attesa di ulteriori sviluppi. Questa decisione riguarda sia gli aspetti tecnici che strategici, mantenendo la stabilità della squadra e valutando eventuali opportunità future.

Nel dialogo avviato tra Napoli e Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri, è emerso anche un tentativo di inserire Romelu Lukaku nell'operazione. Un'ipotesi subito respinta dal club azzurro, che considera l'attaccante belga fuori da qualsiasi discorso di mercato. La linea del Napoli è netta e coerente con le esigenze tecniche del momento: privarsi di Lukaku non è un'opzione, soprattutto alla luce delle difficoltà numeriche nel reparto offensivo. È proprio questo il motivo che spinge la dirigenza a valutare l'innesto di un centravanti di ruolo, capace di garantire alternative e continuità. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio della trattativa e del profilo individuato come rinforzo ideale:"II centravanti, prima di tutto.

