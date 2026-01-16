Nina Moric fa una confessione tremenda su Corona ecco cosa l’ha costretta a fare non solo l’aborto

Nina Moric torna a parlare di Carla Corona, rivelando dettagli personali e dolorosi legati alla loro storia. Le sue parole, già emerse in passato e ora riaccendendo l’attenzione sui social, offrono uno sguardo sincero e senza fronzoli su esperienze che hanno segnato la sua vita. Questa confessione contribuisce a mantenere vivo il dialogo su temi delicati e complessi, suscitando riflessioni e confronto pubblico.

Le parole di Nina Moric tornano a far rumore e riaprono ferite mai davvero rimarginate. Complice il successo della serie Netflix Io Sono Notizia, riaffiorano dichiarazioni durissime che la modella croata aveva già affidato a un’intervista dello scorso anno, oggi rilanciata sui social. Un racconto personale, crudo, che getta nuova luce sulla relazione con Fabrizio Corona e su alcune scelte che, a suo dire, non sarebbero mai state davvero sue. Nina Moric e quella scelta imposta da Fabrizio Corona: la rivelazione inaspettata. In un estratto diffuso dal podcast Gurulandia, Nina Moric ricorda un episodio risalente ai primi anni Duemila, quando sarebbe stata costretta dall’allora compagno a posare per un calendario che non voleva realizzare. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nina Moric fa una confessione tremenda su Corona, ecco cosa l’ha costretta a fare (non solo l’aborto) Leggi anche: Fabrizio Corona, Io sono notizia: la dolorosa confessione di Nina Moric Leggi anche: Nina Moric: "Ho ucciso due bambini con Corona, non ne vado fiera". La rivelazione inedita sull'aborto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nina Moric: Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini, la confessione nel documentario Netflix; Nina Moric shock: Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini, la confessione nel documentario Netflix; Fabrizio Corona, Nina Moric: «Ho ucciso i due bambini che aspettavo, lui mi chiese di farlo e io non mi opposi». La reazione del re dei...; Nina Moric: 'Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini', la confessione nel documentario Netflix. Nina Moric ha ucciso due figli per Corona, poi usata come macchina da soli: rivelazioni sconvolgenti - Nina Moric è la vera vittima di Fabrizio Corona: ecco cosa ha confessato l'ex modella, lasciando tutti a bocca aperta. donnapop.it

