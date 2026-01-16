Nikolai di Danimarca figlio del principe Joachim e nipote di re Frederik debutterà come attore dopo una carriera da modello Leggi Amicait

Nikolai di Danimarca, figlio del principe Joachim e nipote di re Frederik, si appresta a intraprendere la carriera di attore dopo aver lavorato come modello. Pur beneficiando di una naturale eleganza, il giovane principe desidera distinguersi anche per le qualità artistiche, dimostrando una volontà di crescita e di impegno nel mondo dello spettacolo. Leggi di più su Amica.it.

Madre Natura, con lui, è stata assai generosa. Nonostante ciò, Nikolai di Danimarca non vuole puntare solo sull’aspetto fisico. Perché sarà pure bello e affascinante, ma il giovane conte, figlio del principe Joachim e nipote della regina Margherita, ha ben altro oltre alla prestanza e allo sguardo magnetico. Talento, innanzitutto. E, soprattutto, tanta voglia di provarci. Nikolai di Monpezat e il debutto sul set. È così che, dopo anni trascorsi in passerella – ha sfilato anche per Dior ed è un modello ambitissimo – Nikolai di Danimarca ha deciso di lanciarsi nella carriera di attore. È stato lui stesso ad annunciarlo qualche giorno fa in un’intervista, rivelando anche i dettagli del suo primo impegno sul set. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nikolai di Danimarca, figlio del principe Joachim e nipote di re Frederik, debutterà come attore dopo una carriera da modello. Leggi Amica.it

