Nikasoul riparte dalla musica con Come un temporale

Nikasoul, al secolo Veronica Cutonilli, torna con il nuovo singolo “Come un temporale” (Jayworks Music/Discolove). Dopo un percorso tra televisione, musica e live, l’artista si concentra ora su una dimensione più autentica e coinvolgente, evidenziando un approccio più musicale e corporeo. La canzone rappresenta un nuovo punto di partenza, segnando un’evoluzione nel suo percorso artistico e una maggiore attenzione alla dimensione emozionale e sonora.

