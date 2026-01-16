Nicola Savino il rapporto con il padre | È stato assente ma meraviglioso

Nicola Savino ha condiviso il suo vissuto riguardo al rapporto con il padre, descrivendolo come assente ma comunque meraviglioso. Durante l’intervista a Ciao Maschio, ha riflettuto sull’importanza di questa figura nella sua vita e sul modo in cui ha affrontato questa assenza. Un racconto che offre uno sguardo sincero e rispettoso sulle esperienze personali del conduttore.

(Adnkronos) –"Ho avuto un padre assente". Nicola Savino ospite a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ha parlato di una grande fragilità personale che lo accompagna da sempre: "Ho una vena di malinconia che tengo a bada. avendo avuto un papà che ha sofferto di depressione, quindi è una cosa che temo molto.". E ha aggiunto: "Avevo una mamma molto ansiosa, quell’ansia me l'ha proprio trasmessa". Ripercorrendo l’infanzia, Nicola l'ha definita "solitaria". Poi ha ricordato alcuni dei giochi che faceva con bambino: "Cameretta, Lego, costruzioni, regali che mi portava mio papà perché andava all'estero". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

