Nicol Delago brilla in prova a Tarvisio | Contenta del feeling Io e Nadia siamo maturate

Nicol Delago si è distinta nella seconda prova cronometrata a Tarvisio, stabilendo il miglior tempo assoluto in vista della discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Con un feeling positivo e un percorso di crescita condiviso con Nadia, l’atleta italiana si prepara al debutto in questa tappa, mostrando fiducia e determinazione per la gara in programma.

Nicol Delago ha firmato il miglior tempo assoluto nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa libera di Tarvisio, valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Segnali incoraggianti dunque per la trentenne gardenese sulla “Di Prampero” in vista delle gare del weekend, avendo preceduto nel training odierno tre atlete (tra cui la sorella Nadia) che hanno saltato almeno una porta. “ Oggi sono davvero contenta del feeling che ho avuto e delle sensazioni dopo le due prove. Con Nadia viviamo intensamente le situazioni, sia in positivo che in negativo: nell’ultimo periodo abbiamo imparato tanto, siamo maturate, abbiamo fatto un bel lavoro anche con i materiali e siamo contente. 🔗 Leggi su Oasport.it

