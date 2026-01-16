Niclas Grönholm sceglie i rally a tempo pieno
Niclas Grönholm passa dai successi nel World Rallycross al rally tradizionale, confermando il suo impegno nel Campionato Finlandese. Per la quarta stagione consecutiva, il pilota del team Red Devil GRX gareggerà con la Škoda Fabia RS Rally2, puntando a consolidare la sua presenza nel panorama rallystico nazionale. Questa scelta segna un passo importante nella sua carriera, dimostrando continuità e determinazione nel mondo delle competizioni su strada.
Dopo i successi nel World Rallycross, il pilota del team Red Devil GRX si lancia nella quarta stagione consecutiva nel Campionato Finlandese con la Škoda Fabia RS Rally2. Il cognome Grönholm torna a risuonare con forza nelle foreste finlandesi, segnando il passaggio definitivo di Niclas Grönholm dai circuiti del Rallycross al mondo dei rally a. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
