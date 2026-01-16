Il primo ministro israeliano Netanyahu ha richiesto a Trump di posticipare un possibile intervento contro i leader iraniani. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a individui e strutture del regime khomeinista, accusati di eludere l’embargo sul petrolio e di reprimere violentemente le proteste interne. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente tensione tra le potenze coinvolte nella regione.

Intanto, Washington impone sanzioni su uomini e strutture del regime khomeinista, accusati di eludere l’embargo sul petrolio e di reprimere le proteste nel sangue. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Teheran. Ieri, Washington ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità collegate al regime khomeinista: entità che, secondo il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, gli ayatollah «usano per eludere le sanzioni sul petrolio iraniano». Tra i soggetti colpiti figura, inoltre, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, che, stando al governo statunitense, «è stato uno dei primi leader iraniani a invocare la violenza in risposta alle legittime richieste del popolo iraniano». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Netanyahu chiede a Trump di rimandare l’attacco contro gli ayatollah iraniani

Leggi anche: Gli ayatollah di nuovo sotto pressione, gli iraniani protestano contro la crisi economica: negozi chiusi e slogan anti regime

Leggi anche: Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco. Paesi arabi lavorano a de-escalation

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Netanyahu chiede a Trump di rimandare l’attacco contro gli ayatollah iraniani; Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco. Paesi arabi lavorano a de-escalation; Iran, Netanyahu chiede rinvio dell'attacco e Paesi arabi spingono per la de-escalation.

Media: Kushner e Idf lavorano a “piano B” per Gaza. Trump chiede la grazia per Netanyahu - Il consigliere della Casa Bianca per il Medioriente, Jared Kushner e le Forze di Difesa Israeliane stanno lavorando a piani di emergenza per Gaza nel caso in cui il piano in 20 punti del presidente ... ilsole24ore.com

I resti consegnati da Hamas non sono di ostaggi israeliani. Netanyahu chiede a Trump di premere per la grazia - “I reperti” umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. blitzquotidiano.it

Israele, Trump chiede al presidente Herzog la grazia per Netanyahu. Lapid (opposizione): “La condizione per riceverla è l’ammissione di colpa” - “Vi invito con la presente a perdonare pienamente Benjamin Netanyahu, che è stato un Primo Ministro formidabile e decisivo in tempo di guerra e che ora sta guidando Israele verso un periodo di pace, ... ilfattoquotidiano.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula

In questi giorni, da queste parti, leggo che qualcuno mi chiede come faccia a definire genocida Netanyahu e ad essere pure contro il regime sanguinario iraniano. La domanda mi viene posta dai sostenitori dell'uno o dell'altro. La risposta è semplice. Perché st facebook