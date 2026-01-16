Nessuna polemica dopo Como-Milan ecco la moviola | Rigore su Rabiot scelta corretta

Dopo la partita Como-Milan, 'La Gazzetta dello Sport' analizza gli episodi da moviola, concentrandosi su pochi interventi chiave, tra cui il rigore fischiato a Rabiot. La valutazione degli arbitri e delle decisioni prese è stata oggetto di analisi dettagliata, offrendo una visione obiettiva e precisa sugli episodi scrutinati. Questa analisi aiuta a chiarire le decisioni arbitrali e a mantenere un dialogo equilibrato sul confronto sportivo.

Il Milan di Massimiliano Allegri risponde all'Inter capolista e si porta a -3 dalla vetta della classifica. Dopo gli ultimi due deludenti pareggi con Genoa e Fiorentina, il Diavolo si riscatta e porta a casa tre punti pesantissimi da un campo che, finora, era risultato un vero e proprio fortino inespugnabile per la Serie A. Al 'Sinigaglia' il Milan ha battuto 1-3 il Como di Cesc Fabregas grazie ai centri di due francesi: prima Christopher Nkunku su rigore, poi Adrien Rabiot con una doppietta da fuoriclasse. Peraltro, è importante sottolineare che il successo è arrivato senza tante polemiche o errori arbitrali.

