Neres è convocato per la partita del Napoli contro il Sassuolo, ma non al massimo della forma. La sua presenza in campo non è certa e potrebbe partire dalla panchina. La squadra si prepara a Castel Volturno in vista della sfida di domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La decisione sulla sua titolarità sarà presa nelle prossime ore, in base alle condizioni fisiche dell’attaccante.

Neres sarà in campo contro il Sassuolo? Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte può sorridere almeno in parte: David Neres sarà infatti convocato e tornerà tra i disponibili. Secondo quanto filtra da Sky Sport, però, il brasiliano non è ancora al top della condizione e difficilmente partirà dall’inizio. L’esterno ex Benfica è apparso ancora lontano dalla migliore forma anche nell’ultima uscita, motivo per cui il suo impiego dovrebbe essere inizialmente dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres convocato contro il Sassuolo, ma non è al 100%: partirà dalla panchina (Sky Sport)

