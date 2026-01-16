In India orientale, è ricercato un elefante maschio responsabile della morte di oltre 20 persone. L’animale si è allontanato dal suo branco ed è difficile da rintracciare a causa dei frequenti cambi di percorso. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza delle comunità locali e cercare di catturare l’animale in modo sicuro.

La polizia forestale indiana sta cercando un elefante che da inizio mese ha ucciso almeno 22 persone nello stato orientale del Jharkhand. Gli attacchi sono avvenuti tra il 1° e il 9 gennaio nella regione di West Singhbhum, nel sud dello stato, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di massima allerta. Tra le persone uccise ci sono un uomo di 35 anni, una coppia con due bambini e un agente forestale. A Chaibasa, la capitale della regione, le autorità hanno invitato i residenti a rimanere lontani dalle zone forestali e a non uscire di casa dopo il tramonto. La maggior parte degli attacchi si è verificata infatti di notte, mentre gli abitanti dei villaggi sorvegliavano il riso immagazzinato nei campi e nei fienili, una pratica comune nelle zone rurali dell’India. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nell’India orientale stanno cercando un elefante che ha ucciso più di 20 persone

