Nel mirino l’Urbania Sangiustese ecco una gara ricca di insidie

L'Urbania si prepara ad affrontare la Sangiustese in una partita difficile, caratterizzata da un avversario motivato e in crescita. La squadra ospite ha dimostrato grande determinazione, recuperando da uno svantaggio di 1-3 e vincendo 4-3. Sarà fondamentale per l'Urbania mantenere concentrazione e disciplina per affrontare al meglio questa sfida ricca di insidie.

"Ci attende un avversario forte e galvanizzato per avere vinto una gara 4-3 dopo che stava perdendo 1-3". Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese, parla del match casalingo di domenica contro l'Urbania. "I pesaresi - aggiunge - saranno carichi ma noi ce la giocheremo, vorremmo naturalmente vincere per rimanere attaccati alla zona playoff ben sapendo che il campionato è talmente livellato in cui basta perdere 1-2 gare per scivolare in zona playout e, di contro, vincerne due per salire nei playoff". I rossoblù sono reduci dal pareggio a Fabriano. "È stata una partita in cui non abbiamo sfruttato le occasioni perché c'erano le premesse per conquistare l'intera posta in palio avendo creato i presupposti per il gol".

