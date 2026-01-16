La notte NBA di gennaio 2026 ha offerto incontri tra squadre di diversi continenti, con i Thunder e i Pistons che hanno consolidato le proprie prestazioni. A Berlino, i Magic hanno invece ottenuto una vittoria contro i Grizzlies, evidenziando l'espansione globale del campionato. Un evento che riflette la crescente attenzione internazionale verso il basket professionistico statunitense.

Los Angeles (Stati Uniti), 16 gennaio 2026 – È stata una nottata NBA che ha viaggiato su binari intercontinentali. S fare da apripista alle gare che si sono giocate in queste ore è stata infatti la sfida tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies, che si è giocata alla Uber Arena di Berlino e ha rafforzato quello che è ormai un legame a doppio filo e un appuntamento fisso tra l’Europa e il basket professionistico a stelle e strisce. Ad avere la meglio sono stati i Magic che, nonostante la partenza in salita (-18 a inizio secondo quarto), sono riusciti a risalire la corrente con un 26-12 di parziale messo a segno nella terza frazione e poi hanno vinto allo sprint: sugli scudi, Paolo Banchero con 26 punti e 13 rimbalzi e l’idolo di casa Franz Wagner (18 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Thunder e Pistons inarrestabili. A Berlino i Magic battono i Grizzlies

Leggi anche: NBA, i Bulls battono i Cavs 127-111. Colpo dei Grizzlies a Minnesota

Leggi anche: Nba, i risultati della notte: Lakers battono Grizzlies con super Doncic

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Shai nel fa 40, Thunder inarrestabili. I Celtics fermano la striscia dei Pistons - Il mercoledì di Nba Cup conferma il dominio dei campioni in carica, che mandano ko Minnesota e l’eccellente momento di Toronto che conquista contro Indiana il suo nono successo consecutivo. msn.com

Nba, San Antonio travolge i Lakers, Boston cade in casa contro Denver - Nella notte italiana vincono in trasferta anche i Toronto Raptors che passano a Charlotte, successi per Atlanta, Phoenix e Pistons ... corrieredellosport.it