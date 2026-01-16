Nella notte dell’NBA si sono disputati nove incontri, con risultati che hanno riservato alcune sorprese. I Lakers sono stati sconfitti dai Hornets, mentre i Knicks sono stati battuti dai Warriors, segnando due importanti sconfitte per le squadre di maggior rilievo. La serata ha visto anche molte rimonte e partite combattute, rendendo il quadro complessivo della stagione ancora più interessante e imprevedibile.

Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e e il verdetto più rumoroso arriva dai pesanti ko di Lakers e Knicks, travolti rispettivamente da Hornets e Warriors in una notte che non ha fatto sconti alle grandi piazze. A Los Angeles va in scena una vera notte shock, con Charlotte che passeggia alla Crypto.com Arena nonostante i 39 punti di Don?i? e i 29 di LeBron, mentre a San Francisco New York, priva di Brunson, affonda sotto i colpi del trio Butler-Curry-Moody. Intorno, una carrellata di rimonte e prove di carattere: Detroit ribalta Phoenix, Boston firma l’ennesimo capolavoro in rimonta a Miami e Orlando celebra una storica vittoria a Berlino, in una notte NBA ricca di spunti e colpi di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 gennaio): cadono Lakers e Knicks, sorprese e rimonte a raffica

