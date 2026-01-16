Nasconde cocaina e hashish nella borsa in casa trovata anche una pistola

Una giovane di 25 anni di Ardea è stata arrestata per aver nascosto cocaina e hashish nella borsa. In casa sono state trovate anche una pistola e altre sostanze. Il suo compagno, di 31 anni di Aprilia, è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e per aver detenuto illegalmente un’arma da fuoco.

Una giovane di 25 anni di Ardea è stata arrestata e il suo compagno 31enne di Aprilia denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e l'uomo è accusato anche di detenzione illecita di armi da fuoco. E' il bilancio di una attività condotta da carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo nei giorni scorsi. Tutto ha avuto inizio con un controllo stradale in una via centrale di Ardea, dove i militari hanno fermato una Fiat Panda con a bordo tre persone. Durante le verifiche, nella borsa della giovane sono stati trovati sette grammi di hashish già suddivisi in dosi e due grammi di cocaina.

