Nasce lo slalom Valle di Comino

È stato presentato ieri sera all’Alchemico di Isola del Liri l’evento inaugurale dello slalom “Valle di Comino”. La manifestazione, in programma dall’11 al 19 aprile, rappresenta una nuova sfida sportiva e culturale per il territorio. Per dieci giorni, l’evento coinvolgerà atleti e appassionati, promuovendo il patrimonio locale e offrendo occasioni di incontro e valorizzazione delle tradizioni.

Con tutta l’emozione di annunciare una nuova nascita, una nuova ed ambiziosa sfida, ieri sera, all’Alchemico di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, è stata presentata la prima edizione della rassegna sportiva e culturale che per dieci giorni, dall’11 al 19 aprile prossimi, proietterà con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Nasce Ciociaria Bedrooms, la rete degli host della valle di comino e della Valle del Liri Leggi anche: Nasce Ciociaria Bedrooms, la rete degli host della valle di comino e della Valle del Liri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pericolo ghiaccio tra Arpino e Isola del Liri. SLALOM VAL D’ISERE CANCELLATO/ Niente da fare anche oggi: non si gareggia! (CdM sci, 10 dicembre 2023) - Sicuramente uno degli uomini più attesi oggi sarà il padrone di casa Clement Noel, che è il campione olimpico in carica dello slalom speciale, per il quale in Francia la citazione è doverosa, ma la ... ilsussidiario.net Rassat trionfa nello Slalom di Adelboden | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 IL COMPLEANNO DEL GIORNO 19 dicembre 1966, a Bologna nasce la BOMBA 3 ori e 2 argenti olimpici 2 ori e 2 bronzi ai Mondiali Vincitore della Coppa del Mondo generale nel 1995 Vincitore della Coppa del Mondo di slalom gigante - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.