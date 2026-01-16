Napoli spunta Tzolis per l’attacco | prima serve una cessione

Il Napoli valuta l’ingaggio di Tzolis per rafforzare l’attacco, ma l’operazione dipende dalla cessione di un giocatore in rosa. La trattativa, ancora in fase preliminare, è condizionata da questa condizione, che potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra azzurra. Restano da definire i dettagli e le tempistiche, mentre i club coinvolti monitorano attentamente la situazione.

Si accende un nuovo fronte per l’attacco del Napoli. In queste ore è emerso un nome nuovo seguito dalla dirigenza azzurra, ma l’operazione è legata a una condizione chiave: prima serve una cessione. Il profilo monitorato è quello di Christos Tzolis, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Club Brugge. Un’idea che nasce dalle valutazioni in corso sul reparto avanzato, dove il Napoli cerca un’alternativa capace di incidere subito e offrire soluzioni diverse a Antonio Conte. La pista è complessa. Tzolis non è sul mercato e ha rinnovato da pochi mesi con il club belga, che per aprire a una trattativa chiede una valutazione attorno ai 30 milioni di euro, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

