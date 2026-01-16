Il Napoli sta valutando un nuovo, possibile intervento nel reparto offensivo, con l’interesse per Tzolis emerso nelle ultime ore. Tuttavia, l’operazione dipende da una condizione fondamentale: prima di procedere all’ingaggio, è necessario definire una cessione in rosa. La situazione rimane in evoluzione, con la società che monitora attentamente le possibilità per rafforzare la propria rosa senza compromettere l’equilibrio esistente.

Si accende un nuovo fronte per l’attacco del Napoli. In queste ore è emerso un nome nuovo seguito dalla dirigenza azzurra, ma l’operazione è legata a una condizione chiave: prima serve una cessione. Il profilo monitorato è quello di Christos Tzolis, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Club Brugge. Un’idea che nasce dalle valutazioni in corso sul reparto avanzato, dove il Napoli cerca un’alternativa capace di incidere subito e offrire soluzioni diverse a Antonio Conte. La pista è complessa. Tzolis non è sul mercato e ha rinnovato da pochi mesi con il club belga, che per aprire a una trattativa chiede una valutazione attorno ai 30 milioni di euro, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Napoli, spunta Tzolis per l’attacco: prima serve una cessione

