napoli spunta il nome di tzolis del bruges in caso di partenza di lang

Il Napoli valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, con Tzolis del Bruges tra i nomi in circolazione. La sua eventuale entrata dipenderà dalla possibile cessione di Lang, che potrebbe aprire spazi nel reparto avanzato. La società segue attentamente gli sviluppi di mercato, valutando le opportunità per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli studia il mercato per rinforzare l’attacco: tra le possibili mosse c’è Tzolis del Bruges. Molto dipenderà dall’eventuale partenza di Lang. Napoli, spunta l’idea Tzolis dal Bruges: i dettagli. Riporta la Gazzetta dello Sport: I campioni d’Italia in carica si guardano intorno per l’attacco, sapendo che possono fare mercato a costo zero. Se dovesse partire Lang, l’obiettivo è Tzolis del Bruges. Alla scoperta di Tzolis. Classe 2002, il greco è attualmente in forza al Club Brugge in Belgio, dove gioca principalmente come ala sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Paok in Grecia, ha esordito in prima squadra nel 2020, prima di trasferirsi nel 2021 al Norwich City in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chi è Tzolis, l'esterno greco nel mirino del Napoli di Conte - Il 23enne ha iniziato la sua carriera con il PAOK in patria e vanta già 30 presenze e 9 gol in nazionale, nonostante la giovane età. tag24.it