Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo dopo il pareggio senza reti contro il Parma. In vista della prossima partita, mister Conte potrebbe effettuare alcune variazioni nella formazione, con tre cambi probabili rispetto alla sfida precedente. La sfida rappresenta un’occasione importante per i partenopei di migliorare il rendimento e consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli torna subito a giocare. Il match contro il Parma ha offerto solo uno 0-0 e, dunque, solamente un punto ai partenopei. Tanta amarezza, che può però essere già messa alle spalle con il match di domani. Si giocherà sempre al Maradona, stavolta contro il Sassuolo, che proverà a rovinare la serata degli azzurri. Per evitare ciò, Conte prepara la migliore formazione, che dovrebbe prevedere tre cambi rispetto all’11 di partenze contro il Parma. Napoli-Sassuolo, Conte ne cambia tre: tornano Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono previsti tre cambi per Antonio Conte in vista del match di domani contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Sassuolo, Conte ne cambia tre rispetto al Parma: la probabile

Leggi anche: Napoli-Parma, Conte farà almeno tre cambi rispetto alla gara di Milano

Leggi anche: Napoli Juve, la probabile formazione di Conte: 7 cambi rispetto alla partita di Coppa Italia. Ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli-Sassuolo probabili formazioni: Conte vuole rilanciare Neres; Neres recupera per Napoli-Sassuolo? Le ultime sulle condizioni del brasiliano dopo il cambio contro il Parma; Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus; Antonio Conte squalificato, salta il Parma e il Sassuolo - - Quotidiano di Informazioni Online.

Napoli-Sassuolo, Conte cambia: Juan Jesus e Spinazzola in pole - Sassuolo, Conte cambia: Juan Jesus e Spinazzola in pole Vigilia di scelte importanti per il Napoli, che domani affronterà il Sassuolo con un ... forzazzurri.net