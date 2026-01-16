Napoli-Sassuolo clamorosa scelta di Conte | l’azzurro partirà titolare

In vista della partita Napoli-Sassuolo, Antonio Conte ha deciso di schierare l’azzurro come titolare, una scelta significativa per il giovane giocatore. La convocazione rappresenta un momento importante nella sua crescita professionale, in un contesto di grande attenzione attorno alla formazione partenopea. La sfida si svolge in un clima di attesa e aspettative, con l’obiettivo di consolidare il rendimento della squadra e valorizzare i talenti emergenti.

In casa Napoli cresce l’attenzione attorno ad Antonio Vergara, che potrebbe vivere una tappa importante della sua giovane carriera all’indomani del giorno del proprio compleanno. Dopo settimane di segnali positivi e una crescita costante sotto la gestione di mister Antonio Conte, il classe 2003 è oggi una candidatura concreta per una maglia dal primo minuto nella sfida contro il Sassuolo, prossimo avversario in Serie A. Il giovane Vergara ha convinto mister Conte: chance dal 1’ contro il Sassuolo. Lo spezzone giocato da Antonio Vergara contro il Parma ha lasciato ottime sensazioni all’intero staff tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

