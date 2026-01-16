Napoli prigioniero di Lucca

Il futuro di Lorenzo Lucca rappresenta una delle questioni più complesse per il mercato del Napoli. La situazione attuale evidenzia le incertezze e le decisioni ancora da prendere riguardo al suo eventuale trasferimento, sottolineando l’importanza di una valutazione accurata per le strategie future della società.

"> Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi più delicati del mercato del Napoli. A fare il punto è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, intervenuto a Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli. Una situazione tutt’altro che definita, che continua a tenere in bilico strategie e tempistiche del club azzurro. «Può esserci una partenza di Lucca, ma oggi non è assolutamente da dare per scontata», spiega Ceccarini. Il Napoli si trova davanti a una doppia esigenza difficile da conciliare: da un lato valorizzare un investimento importante, dall’altro gestire l’incertezza legata alle condizioni di Lukaku, che al momento sta bene ma non offre garanzie sul rientro a pieno regime. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

