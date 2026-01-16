Napoli paga la multa stradale ma per 50 cent di differenza gli arriva un'ingiunzione da 312 euro
Una multa stradale del 2023 di 115 euro, pagata tramite bonifico, può portare a un'ingiunzione di pagamento di 312 euro, a causa di una differenza di soli 50 centesimi. Questo esempio evidenzia l'importanza di verificare attentamente i pagamenti e le comunicazioni ufficiali, per evitare conseguenze impreviste e costi aggiuntivi nel tempo.
Paga una multa del 2023 da 115 euro con bonifico, dopo due anni gli arriva un'ingiunzione da 312 euro per una differenza di 50 centesimi. Gaudini (Assorimborsi): "No a vessare chi paga". 🔗 Leggi su Fanpage.it
