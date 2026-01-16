Napoli nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco | rafforzata la collaborazione nelle indagini

A Napoli è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra la Procura, i Vigili del Fuoco e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle attività investigative e nelle emergenze. L’accordo, firmato dal Procuratore Nicola Gratteri, dal Comandante Giuseppe Paduano e dal Capo Dipartimento Attilio Visconti, mira a migliorare l’efficacia delle operazioni congiunte sul territorio.

Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli, l’Anm: “Effetto di un crescente clima di delegittimazione della magistratura” - Un proiettile ha colpito una vetrata al 12° piano del Palazzo di Giustizia di Napoli. ilfattoquotidiano.it

Le parole dell'ex addetto stampa della SSC Napoli: "Spunta una voce sul possibile nuovo capitano del Napoli. Non è una notizia mia, ma sta girando". - facebook.com facebook

Napoli, Manfredi: “Favorevoli a un nuovo stadio se c'è un progetto credibile” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.