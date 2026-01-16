Napoli nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco | rafforzata la collaborazione nelle indagini
A Napoli è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra la Procura, i Vigili del Fuoco e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle attività investigative e nelle emergenze. L’accordo, firmato dal Procuratore Nicola Gratteri, dal Comandante Giuseppe Paduano e dal Capo Dipartimento Attilio Visconti, mira a migliorare l’efficacia delle operazioni congiunte sul territorio.
Firmato il protocollo d'intesa tra il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il Comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano e il Capo Dipartimento Attilio Visconti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Vigili del fuoco e Soccorso alpino, intesa rafforzata per gli interventi nelle aree più difficili
Leggi anche: Vigili del Fuoco e Soccorso speleologico rafforzano la collaborazione
Napoli, nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco: rafforzata la collaborazione nelle indagini - Firmato il protocollo d'intesa tra il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il Comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano e il Capo Dipartimento ... fanpage.it
Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli, l’Anm: “Effetto di un crescente clima di delegittimazione della magistratura” - Un proiettile ha colpito una vetrata al 12° piano del Palazzo di Giustizia di Napoli. ilfattoquotidiano.it
Le parole dell'ex addetto stampa della SSC Napoli: "Spunta una voce sul possibile nuovo capitano del Napoli. Non è una notizia mia, ma sta girando". - facebook.com facebook
Napoli, Manfredi: “Favorevoli a un nuovo stadio se c'è un progetto credibile” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.