Napoli nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco | rafforzata la collaborazione nelle indagini

A Napoli è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra la Procura, i Vigili del Fuoco e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle attività investigative e nelle emergenze. L’accordo, firmato dal Procuratore Nicola Gratteri, dal Comandante Giuseppe Paduano e dal Capo Dipartimento Attilio Visconti, mira a migliorare l’efficacia delle operazioni congiunte sul territorio.

Firmato il protocollo d'intesa tra il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il Comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano e il Capo Dipartimento Attilio Visconti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

