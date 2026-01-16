Napoli in dubbio la titolarità di Neres contro il Sassuolo

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo domani alle 18 in una sfida di campionato. Restano in dubbio le scelte in difesa, con Neres in corsa per una maglia da titolare. Possibile ritorno dal primo minuto per Spinazzola e Juan Jesus, che hanno lasciato spazio a Olivera e Buongiorno nell’ultimo match contro il Parma. La squadra cerca continuità e conferme in vista delle prossime gare.

Il Napoli domani alle 18 affronterà il Sassuolo in campionato. Dovrebbero tornare dal primo minuto Spinazzola e Juan Jesus, che avevano lasciato il posto a Olivera e Buongiorno contro il Parma. Ancora in dubbio la presenza di David Neres titolare. La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo. Come riportato da Sky Sport: Nella difesa di Antonio Conte torna Juan Jesus dopo il turnover "forzato" causa squalifica contro il Parma. Da valutare attentamente David Neres dopo il dolore accusato nel recupero. Conte potrebbe decidere di gestirlo visti gli impegni di Champions ravvicinati. Sulla sinistra invece pare quasi certo il ritorno dal 1? di Spinazzola.

Il dubbio Neres, il nodo fascia sinistra e non solo: Conte studia la formazione anti-Sassuolo - 0 contro il Parma è già alle spalle: per il Napoli è tempo di voltare pagina e preparare la sfida con il Sassuolo. tuttonapoli.net

Napoli: i casi Lang e Neres, che succede? - Il primo, utilizzato da Antonio Conte dal primo minuto, non ha preso bene il cambio, mentre il secondo è entrato in campo ... fantacalcio.it

Sassuolo, Grosso in conferenza: "Koné in dubbio. Napoli sarà un bel test" x.com

Ovviamente l'arbitro nelle contese e nel dubbio fischia contro il Napoli! - facebook.com facebook

