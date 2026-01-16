Napoli è tempo di rientri | i nomi dei giocatori che stanno per tornare

A Napoli, si avvicina il rientro di diversi giocatori dopo un periodo di infortuni che ha influenzato la prima parte della stagione. La squadra si prepara a recuperare alcuni elementi fondamentali per rafforzare il reparto e migliorare le prestazioni complessive. Questi rientri rappresentano un passo importante per il Napoli, che punta a tornare a giocare al massimo delle proprie possibilità nelle prossime gare.

La grande quantità di infortuni dei giocatori del Napoli ha condizionato la prima parte della stagione della squadra. Il mister, Antonio Conte, più e più volte è stato costretto a cambiare modulo ed a far leva sugli stessi calciatori. Ecco quanto detto dal “Corriere dello Sport”: “Il prossimo a rivedersi sarà Anguissa, le cui condizioni verranno valutate anche nella giornata di oggi in vista del ritorno tra i convocati. Frank sta smaltendo un po’ di lombalgia. Era ormai rientrato dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, ma ormai il ritorno è a un passo“. Sul giornale, si legge poi:” Dopo Anguissa toccherà a Gilmour e Lukaku, anche loro vicini al rientro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

