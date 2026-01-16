Napoli Conte si aspetta anche un centrocampista | il nome low cost per accontentare il mister

Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con attenzione, in attesa di conoscere le possibili opportunità di rafforzamento. Il tecnico Conte ha espresso la necessità di un centrocampista, preferibilmente a basso costo, per integrare la rosa senza compromettere il saldo finanziario. La situazione richiede scelte oculate e mirate, considerando le restrizioni economiche e le esigenze della squadra in questa fase della stagione.

Il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente complicato per il Napoli, chiamato a muoversi con grande cautela a causa del vincolo del saldo zero. Una condizione che limita inevitabilmente il raggio d'azione del club azzurro, costretto a finanziare eventuali nuovi acquisti esclusivamente attraverso le cessioni. Nonostante ciò, la dirigenza non intende restare immobile. Le priorità di mercato sono chiare: centrocampo e attacco. Due reparti che, per motivi diversi, necessitano di nuovi innesti per aumentare qualità e alternative. In quest'ottica, diventano fondamentali le possibili uscite.

Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro - A seguire toccherà a Billy Gilmour, fermo da dicembre dopo l’intervento per pubalgia, e a Romelu Lukaku, anche lui prossimo al rientro. napolipiu.com

Conte ritrova tutti gli uomini per la Juve - Napoli, l’emergenza infortuni sta finendo: Conte ritrova Anguissa, Gilmour e Lukaku La lista degli indisponibili è destinata ad accorciarsi nei prossimi giorni. tuttojuve.com

Antonio Conte, allenatore del Napoli, tende a evitare riferimenti diretti ai singoli, anche per proteggerli e non caricarli di pressioni inutili. Tuttavia, più delle parole, spesso sono le sue decisioni a parlare. Alcune scelte del tecnico lasciano intendere valutazioni o - facebook.com facebook

#Napoli su #EnNesyri e il #Fenerbahce apre al prestito: Conte può avere il vice Hojlund. #Lucca verso il #Besiktas e in Turchia pensano anche a #Lukaku! x.com

