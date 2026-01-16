Napoli Conte prepara nuove rotazioni | Spinazzola ed Elmas in pole

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Sassuolo, prevista domani alle 18 al Maradona. In vista della partita, l’allenatore Conte sta valutando nuove rotazioni, con Spinazzola ed Elmas tra i possibili protagonisti. La squadra lavora per ottimizzare la formazione e mantenere un equilibrio tra rendimento e freschezza atletica. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e testare le nuove soluzioni tattiche.

Altre rotazioni in vista per il Napoli, impegnato domani alle 18 al Maradona contro il Sassuolo. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte dopo il pareggio con il Parma, complice un calendario che non concede tregua. Dopo la seduta di ieri, oggi è già tempo di rifinitura, momento chiave per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Una certezza riguarda il ritorno di Juan Jesus, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. In difesa, dunque, il brasiliano riprenderà il suo posto dal primo minuto.

