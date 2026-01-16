Dopo il pareggio con il Parma, Antonio Conte ha rivolto un messaggio di tranquillità alla squadra, invitando a mantenere la calma e a concentrarsi sul lavoro. Le sue parole mirano a rafforzare l’autostima e a favorire un approccio positivo in vista delle prossime sfide, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e determinazione in un momento di tensione.

«Bravi, ragazzi». È stato questo il primo messaggio di Antonio Conte allo spogliatoio subito dopo il pareggio con il Parma. Il giorno dopo, a Castel Volturno, il tecnico ha aggiunto un concetto chiave: «Non ci dobbiamo preoccupare». Del risultato, certo, ma soprattutto del percorso. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, la giornata di ieri è stata particolare: subito testa al Sassuolo, ma negli occhi e nelle gambe ancora la frustrazione per due punti lasciati per strada. La domanda se la sono fatta tutti, allenatore compreso: perché non è arrivata la vittoria? Conte ha analizzato, spiegato, fatto anche da psicologo.

© Napolipiu.com - Napoli, Conte predica calma: «Non dobbiamo preoccuparci»

