Nada Cella chi è Antonella Pesce Delfino la criminologa che ha riaperto il caso La tesi di laurea sul cold case e l' intuizione geniale | Così ho incastrato Anna Lucia Cecere
Nada Cella è una figura nota nel campo della criminologia, famosa per aver riaperto il caso di un omicidio irrisolto. Antonella Pesce Delfino, criminologa, ha contribuito a questa svolta grazie alla sua tesi sul cold case e a un’intuizione decisiva. La sua analisi ha portato alla condanna di Anna Lucia Cecere, riconosciuta colpevole dopo quasi trent’anni.
Dopo quasi trent’anni, il cold case di Nada Cella ha finalmente un colpevole. La Corte d’assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di carcere per l’omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Una sentenza storica, resa possibile dalla tenacia della criminologa Antonella Pesce Delfino, che ha riaperto il caso rileggendo migliaia di pagine dimenticate. Nada Cella aveva 24 anni quando venne brutalmente colpita alla testa con un oggetto mai ritrovato. Era sola nello studio in cui lavorava come segretaria. Le indagini dell’epoca si concentrarono a lungo su Marco Soracco, ma finirono per arenarsi senza arrivare a una verità processuale. 🔗 Leggi su Leggo.it
