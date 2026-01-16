Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Trieste

Trieste si appresta ad accogliere l’arrivo della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo, in un momento importante del cammino verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Musica, sport e condivisione saranno protagonisti di questa celebrazione, che unisce la città e la comunità in un’occasione di partecipazione e tradizione. Un evento che sottolinea l’importanza dello sport come veicolo di valori e identità.

Trieste si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 23 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità. Il Viaggio della Fiamma Olimpica, è una bella occasione per celebrare lo sport e dei suoi valori fondanti, nonché per vivere la magia dell'Olimpismo, lungo un tragitto che collegherà 110 province italiane dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026. È con orgoglio che Coca-Cola, ancora una volta, accompagna questo Viaggio, rinsaldando il suo legame con la Fiamma Olimpica, risalente ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

