Musica prosegue il tour in Italia di Demon Hunters and Soda Pop

Il tour di “Demon Hunters and Soda Pop” prosegue in Italia, portando lo spettacolo tribute del celebre film d’animazione nelle principali città. Dopo le date in Sicilia, dove sono stati venduti oltre 10.000 biglietti, l’evento si estende in altre località del paese. Un’occasione per gli appassionati di musica e cinema di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, celebrando un film premiato con due Golden Globes.

Roma, 16 gen. (askanews) – Dopo il successo delle date in Sicilia con oltre 10mila biglietti venduti, prosegue il tour in tutta Italia di "Demon Hunters and Soda Pop", show tribute del film d'animazione che ha ottenuto successo mondiale e vinto due Golden Globes. Lo spettacolo, per la regia di Giuseppe Stancampiano, fonde musica dal vivo, narrazione e visual ad alto impatto, trascinando gli spettatori in un viaggio tra battaglie epiche contro forze oscure e l'energia esplosiva del K-pop. Protagonisti sul palco i cantanti dal vivo, guidati da un trio femminile, affiancati dalla straordinaria band dei Soda Pop, che ricrea l'universo sonoro tipico del K-pop.

